NYT: У США вважають, що за ударами по Кремлю стоять українські підрозділи. Але Зеленський міг про це не знати

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Американські чиновники вважають, що за ударами безпілотників по Кремлю на початку травня стоять спеціальні військові або розвідувальні підрозділи України. Однак президент Володимир Зеленський міг про це не знати.

Про це пише The New York Times.

Спецслужби США дійшли такого висновку на основі перехоплених повідомлень українських і російських офіційних осіб. Проте наразі невідомо, чи знав про цю операцію Зеленський і чи давав на неї дозвіл.

У США вважають, що українська влада навряд чи напряму давала дозвіл на удари по Кремлю. Там кажуть, що багато українських агентів працюють автономно і без прямого контролю з боку президента. У США припускають, що Зеленський та його радники встановили загальні параметри кампанії, але рішення, що саме, коли та кого атакувати, ухвалюють самі підрозділи.

Також американські чиновники вважають, що два безпілотники по Кремлю запустили з невеликої відстані, з Москви або біля неї. Вони мали обмежений заряд вибухівки, тому метою цієї атаки, найімовірніше, був психологічний ефект.