Померла американська співачка Тіна Тернер

Новини

Співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років.

Про це Sky News повідомив її представник.

«Тіна Тернер, «королева рок-н-ролу» мирно померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Куснахті поблизу Цюриха, Швейцарія», — йдеться в заяві.

Тернер була однією з найпопулярніших рок-співачок світу. Вона відома низкою хітів, зокрема The Best, Proud Mary, Private Dancer і Whatʼs Love Got to Do With It.

У 2013 році співачка перенесла інсульт, а за три роки у неї діагностували рак кишківника. Згодом у Тіни розвинулася ниркова недостатність, після чого їй пересадили нирку.