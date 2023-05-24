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На Каннському фестивалі 11 українських фільмів отримали пів мільйона євро на розвиток

Автор:
Софія Телішевська
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Oleg Nikishin / Getty Images

На Каннському кінофестивалі 11 українських проєктів отримали €523 тисячі на розвиток і завершення виробництва.

Гроші на розвиток отримали:

Ще пʼять проєктів отримали кошти для завершення виробництва:

Фонд європейської солідарності для українських фільмів – це ініціатива, яку в травні 2022 року у Каннах запустили члени Асоціації директорів європейських кіноагентств (EFAD). Спеціальна програма підтримки українських кінематографістів скерована на допомогу в завершенні виробництва фільмів, розробці нових проєктів, а також сприянні розвитку копродукції.