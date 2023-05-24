На Каннському фестивалі 11 українських фільмів отримали пів мільйона євро на розвиток

Новини

Oleg Nikishin / Getty Images

На Каннському кінофестивалі 11 українських проєктів отримали €523 тисячі на розвиток і завершення виробництва.

Гроші на розвиток отримали:

Special Treat Антоніо Лукіча — €50 000;

«До перемоги!» Валентина Васяновича — €49 950;

«Нечиста сила» Романа Любого — €42 200;

«Зола, що осідає шарами на поверхні» Зої Лактіонової — €25 000;

«Не повна картина» Марини Степанської — €25 000;

«Тіні режисерки» Поліни Кельм — €25 000.

Ще пʼять проєктів отримали кошти для завершення виробництва:

«Редакція» Романа Бондарчука — €75 000;

Nice Ladies Марії Пономарьової — €66 310;

«Поема для маленьких людей» Івана Сауткіна — €66 040;

«Картина на запам’ять» від Ольги Черних — €58 500;

«Глядєлов» Оксани Кравцової — €40 000.

Фонд європейської солідарності для українських фільмів – це ініціатива, яку в травні 2022 року у Каннах запустили члени Асоціації директорів європейських кіноагентств (EFAD). Спеціальна програма підтримки українських кінематографістів скерована на допомогу в завершенні виробництва фільмів, розробці нових проєктів, а також сприянні розвитку копродукції.