У центрі Києва запрацювала сортувальна капсула. Там можна здати 25 видів вторсировини
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Шевченківському районі Києва запрацювала сортувальна капсула нового зразка від ініціативи «Україна без сміття».
На станції можна здати 25 позицій вторинної сировини. Цей простір працюватиме за принципом самообслуговування, у ньому не буде екоконсультантів.
Капсула розташована на території бізнес-містечка «Форум» у центрі міста (вул. Пимоненка, 13), має парковку, кавʼярні й затишну зелену зону з альтанками, доступ до яких вільний.
- «Україна без сміття» — українська громадська організація, діяльність якої спрямована на впровадження культури сортування побутових відходів в Україні та поширення ідей соціального підприємництва у цій галузі.