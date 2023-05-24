Міноборони росії заявило про атаку дронів на військовий корабель «Иван Хурс» поблизу Босфору
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міноборони росії підтвердило атаку надводних безпілотних катерів на корабель Чорноморського флоту «Иван Хурс» поблизу турецької протоки Босфор. Зранку про це писали російські воєнкори.
У відомстві кажуть, що корабель був атакований трьома безпілотниками ЗСУ. Атаку там назвали «безуспішною» — всі дрони нібито знищені, а корабель продовжує місію з охорони газопроводів «Турецький потік» та «Блакитний потік». Також відомство опублікувало кадри знищення одного з безпілотних катерів.
«Иван Хурс» був атакований приблизно за 400 кілометрів від української території.
На відео видно, що в атаці були задіяні морські дрони з так званого флоту безпілотників, на який збирали кошти через UNITED24 ще з листопада 2022 року. Такі дрони вже проводили атаки на російські кораблі Чорноморського флоту.
- «Иван Хурс» проєкту 18280 є розвідувальним кораблем і досить унікальним. Він став у стрій у 2018 році. Кораблів проєкту 18280 у росії лише два. «Иван Хурс» оснащений різноманітними комплексами радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби, а також має систему звʼязку для управління флотом.