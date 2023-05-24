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У Криму окупанти «націоналізували» понад 50 обʼєктів, серед яких квартира Зеленських в Ялті та будівля Меджлісу

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Reuters

Російські окупанти у Криму «націоналізували» понад 50 обʼєктів, які належали українським власникам. Таке рішення ухвалив місцевий «парламент».

Про це пишуть «РИА Новости».

Зокрема, окупанти забрали будівлю в Сімферополі, де був розташований офіс Меджлісу кримськотатарського народу, а також квартиру родини Зеленських у Ялті.

Також росіяни відібрали:

Крім цього, до списку потрапили дитячий табір «Кипарис» в Алушті, різні компанії, підприємства та приміщення.

Родині Зеленських належала квартира у житловому комплексі «Імператор» в Ялті. Її придбали у 2013 році за $164 тисячі.

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що отримані від «націоналізації» кошти підуть на фінансування російської армії в Україні.