«Нафтогаз» запустив найпотужнішу свердловину за останні роки. Вона видає 580 тисяч кубометрів газу на добу

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Гонтар Володимир / УНІАН

В Україні почала працювати найпотужніша за останні роки свердловина, яка протягом доби видобуває 580 тисяч кубометрів газу. Її відкрили на сході країни.

Про це пише пресслужба «Нафтогазу».

Нова свердловина дозволила розвідувати раніше невідомий блок на одному з родовищ. Там потенційно залягає понад шість мільярдів кубометрів газу. У цьому блоці готують до буріння ще дві нові свердловини: пошукову і розвідувальну.

Щоб провести аналіз родовища зі складною геологічною будовою і виявити газові поклади, фахівці використали сучасні 3D-сейсмічні дослідження.