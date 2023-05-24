Проти експремʼєра Британії Джонсона почали нове розслідування через можливе порушення карантину
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Charles McQuillan / Getty Images
Поліція знову почала розслідування потенційних порушень правил карантину експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном. Раніше його вже визнавали винним у цьому.
Про це пише The Associated Press.
Там кажуть, що британські державні службовці доповіли про відвідування Джонсоном офіційної заміської резиденції премʼєр-міністра «Чекерс», а також про потенційні порушення в резиденції на Даунінг-стріт.
У поліції заявили, що оцінюють деталі, повʼязані з інцидентами, які сталися в період з червня 2020 по травень 2021 року.
За інформацією офісу Джонсона, його дії «були законними й не порушували жодних правил щодо COVID».
- 6 червня 2022 року члени Консервативної партії провели голосування щодо вотуму недовіри Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив на всій території Великої Британії через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри й у відставку не пішов, хоча й ризикував його втратити.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде. За кілька днів Джонсон все ж подав у відставку.