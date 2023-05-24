«Помирати не збираюся»: Лукашенко підтвердив, що хворів

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Reuters / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що був відсутній на публіці тривалий час через хворобу. Але заявив, що вона була несерйозною.

Про це пише Zerkalo.

«Аденовірус або що там було? Аденовірус. Нічого. Але оскільки в мене не було можливості лікуватися, усе це накопичилося. Тому вмирати я не збираюся, хлопці. Ви ще мучитися зі мною будете дуже довго», — заявив Лукашенко.

За його словами, обговорення його стану здоровʼя було «не більш ніж дозвільними міркуваннями в месенджерах і телеграм-каналах».

Водночас Лукашенко не уточнив, яку саме хворобу спричинив нібито аденовірус.