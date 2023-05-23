В Україні створять резерв чиновників для роботи на деокупованих територіях

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Український уряд ухвалив постанову про створення резерву держслужбовців для роботи на деокупованих територіях, повідомили у Мінреінтенграції.

Міністерство розробило цей документ спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та Представництвом президента України в Криму.

Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, зможуть заповнити електронну анкету. Далі НАДС розгляне анкети і перевірить професійну підготовку кандидатів.

Пріоритетне право на посади матимуть:

ветерани війни;

внутрішні переселенці;

люди, які раніше обіймали ці посади;

люди, які мають досвід роботи у реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Людей, зарахованих до резерву, професійно навчатимуть.

18 травня президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Туди увійшли понад 40 людей.