В Україні створять резерв чиновників для роботи на деокупованих територіях
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Український уряд ухвалив постанову про створення резерву держслужбовців для роботи на деокупованих територіях, повідомили у Мінреінтенграції.
Міністерство розробило цей документ спільно з Національним агентством з питань державної служби (НАДС) та Представництвом президента України в Криму.
Люди, які бажають працювати на деокупованих територіях, зможуть заповнити електронну анкету. Далі НАДС розгляне анкети і перевірить професійну підготовку кандидатів.
Пріоритетне право на посади матимуть:
- ветерани війни;
- внутрішні переселенці;
- люди, які раніше обіймали ці посади;
- люди, які мають досвід роботи у реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Людей, зарахованих до резерву, професійно навчатимуть.
18 травня президент Володимир Зеленський затвердив персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Туди увійшли понад 40 людей.