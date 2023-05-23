Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги — перелік

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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Ось що до нього увійшло:

радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D — 1;

броньовані мостоукладачі Biber — 2;

мобільні та захищені засоби розмінування — 3;

безпілотники-розвідники Vector — 54;

антидронні системи — 8;

машини для прикордонників — 6;

частотний глушник — 1;

вантажівки з системою змінного кузова з 20 платформами — 2;

до десятка вантажівок і причепів;

вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики — 8;

пікапи — 34;

вантажівки Zetros — 8.

На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.