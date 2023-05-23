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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги — перелік

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Wikimedia

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Ось що до нього увійшло:

На початку травня стало відомо, що Німеччина готує найбільший пакет допомоги Україні (ось список). Федеральний уряд зосередився на посиленні української системи ППО, тому в переліку — чотири системи IRIS-T SLM + 12 пускових установок IRIS-T SLS разом із ракетами. Вартість пакета допомоги понад €2,7 мільярда.