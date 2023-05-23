У Німеччині впав метеорит із поясу астероїдів між Марсом та Юпітером
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
У Німеччині родина знайшла в саду незвичайний камінь. Згодом зʼясувалося, що це — метеорит із поясу астероїдів між Марсом та Юпітером, пише Bild.
Космічний камінь вагою 3,7 кг пробив воронку в саду сімʼї Шахін.
За словами Махмута Шахіна, його доньки придумали перевірити камінь за допомогою магніту. Вони чули, що метеорит притягує магніт через кілька годин після падіння, а звичайне каміння — ні.
Він додав, що вже отримав кілька пропозицій продати метеорит. Найвища запропонована ціна становила близько €200 тисяч. Але родина Шахін ще не вирішила, що робити зі знахідкою. Імовірно, камінь передадуть до музею. Поки що його зберігають у сейфі.
- Нещодавно в містечку Гоупвелл в американському штаті Нью-Джерсі метеорит віком 4,6 мільярда років пробив дах житлового будинку.