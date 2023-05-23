Україна призупинила роботу порту «Південний» — росія не пускає туди судна

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Україна призупинила роботу порту «Південний», оскільки росія не пускає туди судна. Про це повідомив заступник міністра з питань реконструкції України Юрій Васьков.

«Зернова угода» передбачає експорт зерна з трьох портів — «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний».

«Формально порт «Південний» є в «зерновій ініціативі», але фактично його немає вже місяць. Туди не заходять судна», — сказав заступник міністра з питань реконструкції України Юрій Васьков.

Росіяни «наразі знайшли ефективний спосіб суттєво скоротити [український] експорт зерна, виключивши з ініціативи порт «Південний», який приймає великотоннажні судна». Васьков назвав цей крок «грубим порушенням» угоди.

Згідно з угодою, усі судна, які прямують до українських портів, повинні перевірятися спільною командою, до складу якої входять російські інспектори, але Васьков сказав, що російські інспектори відмовляються перевіряти судна, які прямують до «Південного», з 29 квітня.