Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Новини

Flickr / WBC - Washington Building Congress

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду переглянуть програму і визначать, як Україна виконує умови.

Про це йдеться в релізі МВФ.

«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорювати заходи в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», — зазначили там.

У центрі уваги місії — оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобовʼязань і умов програми.