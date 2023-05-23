Місія МВФ розпочала роботу в Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду переглянуть програму і визначать, як Україна виконує умови.
Про це йдеться в релізі МВФ.
«Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорювати заходи в контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)», — зазначили там.
У центрі уваги місії — оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобовʼязань і умов програми.
- 31 березня виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 мільярда, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни, що триває.