WSJ: Фінансист Джеффрі Епштейн шантажував Біла Гейтса його романом із росіянкою

Новини

Rick Friedman / Rick Friedman Photography / Corbis via Getty Images

Фінансист Джеффрі Епштейн, якого звинувачували в педофілії й організації проституції, шантажував засновника Microsoft Білла Гейтса інформацією про його роман з росіянкою.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як розповіли джерела видання, Гейтс мав короткий роман із бриджисткою з росії на імʼя Міла Антонова. У 2010 році вона розповіла, що зустрілася із засновником Microsoft на турнірі з бриджу і зіграла з ним партію. А в 2013 році вона хотіла відкрити онлайн-школу гри в бридж BridgePlanet і шукала фінансування для проєкту. Тоді радник Гейтса Борис Ніколіч познайомив її з Епштейном. Той не дав їй грошей, але оплатив навчання з програмування.

У 2017 році Епштейн надіслав Гейтсу електронного листа, в якому попросив засновника Microsoft відшкодувати йому витрати на навчання Антонової. Передбачається, що Епштейн таким чином давав зрозуміти, що знає про роман Гейтса, який на той момент ще був одруженим.

Ймовірно, пише WSJ, про звʼязок Гейтса з Антоновою фінансист вирішив згадати, щоб змусити засновника Microsoft вкласти кошти в благодійний фонд, який Епштейн намагався створити з JPMorgan. Врешті фонд так і не був створений.

Пресслужба Гейтса у відповідь на запит видання заявила, що засновник Microsoft не мав жодних фінансових відносин із Епштейном. Сам Гейтс раніше розповідав, що кілька разів обідав з Епштейном, щоб обговорити благодійний проєкт, який не реалізувався. При цьому засновник Microsoft наголошував, що зустрічі з фінансистом були помилкою.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року в США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її також звинувачували в торгівлі людьми.