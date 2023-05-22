Генштаб: Ворог втратив понад 700 окупантів. Яка ситуація на фронті

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Російське військо зосередило зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і на інших ділянках фронту Сили оборони України за добу ліквідували близько 720 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Масютівки, а на Лиманському — атакували біля Івано-Дар’ївки, теж безуспішно.

Ворог продовжує наступ на Бахмут — бої за місто тривають. Окупантам не вдалося повернути втрачених позицій південніше населеного пункту Іванівське, як і досягти успіху в наступі в напрямку Григорівки.

На Авдіївському напрямку окупанти безрезультатно наступали на Авдіївку та Первомайське. Українські військові також продовжують захищати Марʼїнку.

У Херсонській і Запорізькій областях росіяни тримають оборону.

За добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян, сім ударів по зенітно-ракетних комплексах, знищила три розвідувальні й пʼять ударних дронів.

Тим часом ракетні війська й артилерія ЗСУ уразили пʼять районів зосередження окупантів, два склади боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ворожу ціль.

Також українські військові знищили два танки, девʼять бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ