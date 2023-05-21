Зеленський у Хіросімі провів пресконференцію — про контрнаступ, зброю і Бахмут
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський провів у Хіросімі пресконференцію після саміту G7.
Так він розʼяснив ситуацію з Бахмутом: «Я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті та для чого. Я не можу ділитись тактичними поглядами військових, але ми сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів більша за нас, не може нас окупувати й не може виграти цю війну. Ми розуміємо, що ще трошки — й ми будемо перемагати. [...] Військові знають, як діяти, як зробити, аби наші люди не потрапили в полон. Сьогодні військові виконують дуже важливе завдання, вони знаходяться в Бахмуті, а це говорить про те, що Бахмут не захоплений російською федерацією».
Також у Зеленського запитали, про яку зброю вдалося домовитись із лідерами G7. Він відповів: «Зброя [буде] якісна, нададуть усі». Скільки винищувачів і коли їх Україна отримає — поки невідомо. Навчання українських пілотів — це перший крок.
Щодо контрнаступу Зеленський відповів: «Росія відчує, коли він буде».
- Цьогорічний саміт G7 — це вже 49-й саміт «Великої сімки». Він проходив 19—21 травня 2023 року в японському місті Хіросіма. У перший день саміту президент США Джо Байден заявив, що погодився на тренування українських пілотів на F-16 (йдеться вже про найближчі тижні). Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити та хто з країн їх надасть. Улітку Велика Британія розпочне базову підготовку українських пілотів для управління західними літаками. Україна просить у союзників багатофункціональні винищувачі західного виробництва, такі як F-15, F-16 і F-18.