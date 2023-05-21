Зеленський у Хіросімі провів пресконференцію — про контрнаступ, зброю і Бахмут

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів у Хіросімі пресконференцію після саміту G7.

Так він розʼяснив ситуацію з Бахмутом: «Я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті та для чого. Я не можу ділитись тактичними поглядами військових, але ми сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів більша за нас, не може нас окупувати й не може виграти цю війну. Ми розуміємо, що ще трошки — й ми будемо перемагати. [...] Військові знають, як діяти, як зробити, аби наші люди не потрапили в полон. Сьогодні військові виконують дуже важливе завдання, вони знаходяться в Бахмуті, а це говорить про те, що Бахмут не захоплений російською федерацією».

Також у Зеленського запитали, про яку зброю вдалося домовитись із лідерами G7. Він відповів: «Зброя [буде] якісна, нададуть усі». Скільки винищувачів і коли їх Україна отримає — поки невідомо. Навчання українських пілотів — це перший крок.

Щодо контрнаступу Зеленський відповів: «Росія відчує, коли він буде».