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Зеленський узяв участь у саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі. Він запропонував у липні провести «саміт формули миру»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки», що цьогоріч відбувався в японському місті Хіросіма.

Підсумки візиту оприлюднив Офіс президента 21 травня.

Серед основних питань, які розглядалися на саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі:

Зеленський наголосив, що потрібно реалізувати українську формулу миру, яка базується на міжнародному праві.

«Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати», — зазначив Зеленський. Президент України також запропонував зібрати в липні поточного року світовий «саміт формули миру» та обʼєднати зусилля заради закінчення війни.

Під час спілкування з учасниками саміту «Великої сімки» Володимир Зеленський наголосив, що пропозиції про припинення вогню, які містяться в мирних ініціативах «деяких сторін», є помилковими й такими, що допомагають росії уникнути ізоляції від світу.