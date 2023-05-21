Зеленський узяв участь у саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі. Він запропонував у липні провести «саміт формули миру»

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Президент України Володимир Зеленський узяв участь у роботі саміту країн «Великої сімки», що цьогоріч відбувався в японському місті Хіросіма.

Підсумки візиту оприлюднив Офіс президента 21 травня.

Серед основних питань, які розглядалися на саміті країн «Великої сімки» в Хіросімі:

продовження санкційного тиску на росію;

продовження підтримки України;

посилення роботи G7 з країнами Глобального Півдня ;

; забезпечення енергетичної безпеки в умовах агресії росії проти України;

підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, та неприпустимість будь-яких односторонніх спроб змінити статус-кво за допомогою сили чи погрози застосування ядерної зброї, як це зробила росія.

Зеленський наголосив, що потрібно реалізувати українську формулу миру, яка базується на міжнародному праві.

«Ми розробили формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати», — зазначив Зеленський. Президент України також запропонував зібрати в липні поточного року світовий «саміт формули миру» та обʼєднати зусилля заради закінчення війни.

Під час спілкування з учасниками саміту «Великої сімки» Володимир Зеленський наголосив, що пропозиції про припинення вогню, які містяться в мирних ініціативах «деяких сторін», є помилковими й такими, що допомагають росії уникнути ізоляції від світу.