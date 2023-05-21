Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.
До пакета увійдуть:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- боєприпаси з лазерним наведенням;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Вартість пакета — $375 мільйонів.
- Нещодавно стало відомо, що Пентагон на $3 мільярди переоцінив вартість американської зброї, яку відправив до України — це відкриває можливість передачі додаткового озброєння.