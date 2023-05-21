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Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден на саміті G7 оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

До пакета увійдуть:

Вартість пакета — $375 мільйонів.