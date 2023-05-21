Ватикан відправить до України кардинала «для послаблення напруженості у війні»

Новини

Vatican News

Папа Римський Франциск відправить в Україну кардинала Маттео Дзуппі, його завдання — провести місію, «яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні».

Про це повідомляє Vatican News.

Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються.

Агентство Reuters із посиланням на власні джерела пише, що Дзуппі спробує зустрітися окремо з президентом України Володимиром Зеленським та президентом росії володимиром путіним.

Нещодавно держсекретар Ватикану кардинал Пʼєтро Паролін заявив, що «зараз саме час виступити з ініціативою встановлення справедливого миру в Україні».

Кардинал Маттео Дзуппі. Vatican News

1 травня Папа Римський заявив, що Ватикан бере участь у «секретній миротворчій місії» в Україні, він також готовий допомогти репатріації українських дітей, яких росія депортувала.