У Міноборони розвінчали російський фейк про нібито зникнення Залужного
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Росіяни запустили хвилю дезінформації про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Насправді він на місці та робить свою роботу, зазначає заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, ворог обрав «зрозумілий» момент поширення фейку, який мав на меті деморалізувати українських військових, а саме — пік напруги в Бахмуті.
«Власне, заради цього й купа передчасних повідомлень про «взяття» Бахмуту», — додала Маляр.
- Раніше заступниця міністра оборони спростувала заяву власника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина про нібито встановлення його контролю над Бахмутом. Українські бійці продовжують тримати оборону в районі «Літак».
- 10 травня російські пропагандисти вже писали про «загибель» Залужного і командувачів ЗСУ від ракетного удару по «штабу в Павлограді». Тоді Ганна Маляр теж спростувала ворожий фейк.