У Міноборони розвінчали російський фейк про нібито зникнення Залужного

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Reuters / «Бабель»

Росіяни запустили хвилю дезінформації про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Насправді він на місці та робить свою роботу, зазначає заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ворог обрав «зрозумілий» момент поширення фейку, який мав на меті деморалізувати українських військових, а саме — пік напруги в Бахмуті.

«Власне, заради цього й купа передчасних повідомлень про «взяття» Бахмуту», — додала Маляр.