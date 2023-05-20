Instagram готує до запуску конкурента Twitter — новий текстовий застосунок

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Instagram готується запустити текстовий застосунок, який стане конкурентом для Twitter. Запуск планується вже на червень.

Про це пише Bloomberg.

Зараз новий застосунок тестують, зокрема це роблять знаменитості, імена яких не називають. Найімовірніше, він не буде частиною Instagram.

Викладачка Каліфорнійського університету Лія Хаберман показала, який попередній вигляд має текстовий застосунок від компанії Meta.

Медіа й раніше писали, що материнська компанія Instagram розробляє текстовий застосунок під кодовими назвами «P92» або «Барселона», імовірно, на противагу Twitter.