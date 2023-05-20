Росіяни підтягують до Бахмуту десантників, мотострільців і спецпризначенців
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається головною ціллю росіян. Окрім угруповання «ПВК Вагнера», ворог підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи.
За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупанти вбитими, 156 отримали поранення.
Крім того, українські військові за добу знищили в районі Бахмуту кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів із боєприпасами і збили 5 безпілотників.
Також Череватий зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти ослабили штурми.
«Вони намагалися проводити 5—7 атак на Лимансько-Купʼянському напрямку, а в останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише на одну атаку. Цієї доби вони намагалися в районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили», — наголосив Череватий.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року й тривають досі. Щоб захопити Бахмут, росія кинула туди найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців». Більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.