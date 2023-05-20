Росія продовжує штурм Бахмуту й атакує дорогу на Костянтинівку. Сили оборони ліквідували ще 670 окупантів

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Минулої доби російські окупанти продовжували штурмувати Бахмут і атакували дорогу на Костянтинівку. Сили оборони України відбили 80 атак і ліквідували 670 росіян.

Про це повідомляє Генштаб.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках.

Найскладніші бої — за Бахмут, Марʼїнку, у районах Авдіївки, Степового та Новомихайлівки.

Загальні бойові втрати ворога станом на 20 травня 2023 орієнтовно становлять: