Росія продовжує штурм Бахмуту й атакує дорогу на Костянтинівку. Сили оборони ліквідували ще 670 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Минулої доби російські окупанти продовжували штурмувати Бахмут і атакували дорогу на Костянтинівку. Сили оборони України відбили 80 атак і ліквідували 670 росіян.
Про це повідомляє Генштаб.
Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках.
Найскладніші бої — за Бахмут, Марʼїнку, у районах Авдіївки, Степового та Новомихайлівки.
Загальні бойові втрати ворога станом на 20 травня 2023 орієнтовно становлять:
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року і тривають досі. На захоплення міста росія кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку. У Міноборони України зазначають, що українські військові просуваються на Бахмутському напрямку в районах передмістя.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ рф.
- 14 травня Міноборони росії заявило про загибель двох командирів високого рангу в районі Бахмуту. Ідеться про командира 4 мотострілецької бригади полковника Вʼячеслава Макарова та заступника командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковника Євгенія Бровка.