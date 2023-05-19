Канада розширила санкції проти росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Канада оголосила про нові персональні санкції проти росії. Під обмеження потрапили понад 70 людей та компаній.
Про це пише The Globe and Mail.
«Сьогодні Канада оголосила про запровадження понад 70 нових санкцій, спрямованих проти людей, які підтримують незаконні військові дії росії та є співучасниками порушень прав людини», — сказав премʼєр-міністр Джастін Трюдо під час саміту G7 у Хіросімі.
В офісі канадського премʼєра пояснили, що санкції стосуються «17 людей та 18 компаній, які повʼязані з російськими компаніями, що постачають військові технології». Також під обмеження потрапили родичі підсанкційних осіб і члени російської еліти.
Також санкції введуть проти до 30 людей та восьми організацій, які причетні до порушення прав людини, зокрема до викрадення українських дітей.
- Міністерство торгівлі США оголосило про нові санкції проти 71 компанії. У списку обмежень — 69 російських організацій, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на ввезення російських алмазів до Британії. Ідеться про замороження експортного ринку на $4 мільярди. Очікують, що санкції оголосять цими вихідними.