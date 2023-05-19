Російські окупанти зʼєднали Джарилгач з окупованою Херсонщиною та облаштували на острові полігон

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«Бабель»

Російські окупанти зʼєднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни засипали переправу до острова піском у районі селища Лазурне.

Це зробили, щоб активніше використовувати український заповідник для військових потреб. Зокрема, окупанти облаштували на острові військовий полігон.