В Іспанії знайшли найстаріші вогнища для приготування їжі в Європі. Їм 250 тисяч років

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Поблизу Мадриду археологи знайшли залишки доісторичних вогнищ, які стародавні люди використовували для приготування їжі 250 тисяч років тому. Це на 50 тисяч років раніше, ніж вважали раніше.

Про це пише The Guardian.

«Це найстаріший доказ того, що вогонь, який контролювала людина, був призначений для приготування їжі та спілкування», — сказав доцент Університету Геріот-Ватт і автор дослідження Клейтон Мегілл.

Він та його колеги досліджували ділянку Вальдокаррос II на схід від Мадриду. На цьому місці знайшли кілька вогнищ. За допомогою хімічного аналізу науковці встановили, що вони горіли за температури від 280 до 350 градусів.

Археологи також виявили сліди продуктів розкладання сосен і грибків. Це дозволяє припустити, що гнилу соснову деревину спалили навмисно.

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