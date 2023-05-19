Резніков: На Бахмутському напрямку росіяни втратили 70 тисяч вбитими й пораненими
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на Бахмутському напрямку російська армія втратила до 70 тисяч вбитими й пораненими.
Про це пише РБК-Україна.
За його словами, під Бахмутом росіяни втрачають по батальйону в день. Резніков також зазначив, що захисники Бахмуту зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках фронту.
«Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку», — сказав він.
- 18 травня стало відомо, що третя штурмова бригада провела наступ на західних околицях Бахмуту і створила плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву становить два кілометри, а глибина — 700 метрів.