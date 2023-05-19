Резніков: На Бахмутському напрямку росіяни втратили 70 тисяч вбитими й пораненими

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на Бахмутському напрямку російська армія втратила до 70 тисяч вбитими й пораненими.

Про це пише РБК-Україна.

За його словами, під Бахмутом росіяни втрачають по батальйону в день. Резніков також зазначив, що захисники Бахмуту зменшують наступальний потенціал росіян і таким чином не дають їм піти у наступ на інших ділянках фронту.

«Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку», — сказав він.