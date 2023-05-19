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Австралія запровадила нові санкції проти росії. У переліку — «Роснафта», дочки «Росатому» і пʼять російських банків

Автор:
Анна Холоднова
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Австралія оголосила про додаткові санкції проти росії.

Про це заявили в уряді країни.

«Дії Австралії є поштовхом для міжнародних партнерів, які цього тижня збираються на саміті лідерів G7 у Хіросімі», — зазначили посадовці.

У списку обмежень опинилися 21 організація й три людини, які підтримують війну росії в Україні. Зокрема, це:

Уряд Австралії також заборонив експорт усієї австралійської техніки й супутніх частин до рф і тетимчасово окупованих росією територій України, .

«Австралія підтримує Україну. Ми віддаємо належне непохитній стійкості та мужності, які проявив український народ. Австралія знову закликає росію припинити незаконну й аморальну війну проти народу України. Ми продовжуватимемо співпрацювати з G7 і міжнародними партнерами для подолання глобальних наслідків вторгнення рф», — зазначив премʼєр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе.