Авіакомпанія «Нової пошти» вперше здійснила рейс

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slovakaviation.sk

Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines виконала свій перший рейс із латвійської Риги до польського Жешува й назад.

Про це «Бабелю» повідомили в компанії.

Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок з міжнародного аеропорту Риги у Жешув. Потім посилки відправили в Україну вантажівками.

Перший рейс Supernova Airlines здійснила разом із латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72. Наступні польоти відбуватимуться двічі на тиждень (вівторок і четвер) за маршрутом Рига — Жешув — Рига.