Авіакомпанія «Нової пошти» вперше здійснила рейс
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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slovakaviation.sk
Авіакомпанія «Нової пошти» Supernova Airlines виконала свій перший рейс із латвійської Риги до польського Жешува й назад.
Про це «Бабелю» повідомили в компанії.
Літак доставив 7 тонн міжнародних посилок з міжнародного аеропорту Риги у Жешув. Потім посилки відправили в Україну вантажівками.
Перший рейс Supernova Airlines здійснила разом із латвійською авіакомпанією RAF-Avia на літаку ATR 72. Наступні польоти відбуватимуться двічі на тиждень (вівторок і четвер) за маршрутом Рига — Жешув — Рига.
- Supernova Airlines заснували у 2021 році. У січні 2023-го авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта. Зараз вона продовжує проходити необхідні процедури, щоб регулярно здійснювати вантажні рейси в межах Євросоюзу, де базуються літаки, допоки український повітряний простір закритий.