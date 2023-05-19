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Лідери G7 ухвалили спільну заяву про підтримку України

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / asbe

Лідери «Великої сімки» на саміті в японській Хіросімі ухвалили спільну заяву щодо війни в Україні. Група країн G7 зобовʼязалася продовжувати військову та іншу підтримку України «стільки, скільки потрібно».

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Ми підтверджуємо наше зобовʼязання надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку стільки, скільки потрібно. Ми запроваджуємо додаткові санкції та заходи для збільшення витрат росії та тих, хто підтримує її військові дії», — наголошується в заяві.

Ключові пункти документа:

В ЄС торгівля російськими алмазами вже впала приблизно на 80% через добровільні зобовʼязання. Але офіційних обмежень ЄС щодо російських алмазів ще не вводив, частково через опір Бельгії.

Росія є найбільшим у світі виробником алмазів. Торгівля дорогоцінним камінням є важливою галуззю й значним джерелом доходу рф.