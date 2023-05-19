Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він прагне домовитися про повернення всіх політичних в’язнів Криму
- Автор:
- Софія Телішевська
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Reuters
Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для виступу на саміті Ліги арабських держав. Там він обговорить повернення всіх політичних в’язнів Криму.
«Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і проведу інші двосторонні переговори», — зазначив президент України.
За його словами, пріоритетом є повернення всіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих.
«Іще один пріоритет — захист мусульманської спільноти України. Разом із нами — Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — мусульмани», — додав Зеленський.
- Саміт Ліги арабських держав проходить 19 травня. Окрім того, у Японії розпочали саміт «Великої сімки». Секретар РНБО України 19 травня заявляв, що Зеленський особисто відвідає майбутній саміт G7 у Хіросімі, але згодом у РНБО уточнили, що участь буде в онлайн-форматі.