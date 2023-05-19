Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Він прагне домовитися про повернення всіх політичних в’язнів Криму

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Reuters

Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для виступу на саміті Ліги арабських держав. Там він обговорить повернення всіх політичних в’язнів Криму.

«Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом і проведу інші двосторонні переговори», — зазначив президент України.

За його словами, пріоритетом є повернення всіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених і незаконно депортованих.

«Іще один пріоритет — захист мусульманської спільноти України. Разом із нами — Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — мусульмани», — додав Зеленський.