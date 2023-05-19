«Нова пошта» відновила роботу мобільного застосунку

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«Нова пошта» усунула неполадки та відновила роботу мобільного застосунку після масштабного збою.

«Знову можна створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати», — зазначили в компанії.

Також доступні всі сервіси на відділеннях: оплата карткою й готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки в кредит тощо.

Сплачувати посилки курʼєру також можна всіма способами оплати.