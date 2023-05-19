«Нова пошта» відновила роботу мобільного застосунку
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikipedia
«Нова пошта» усунула неполадки та відновила роботу мобільного застосунку після масштабного збою.
«Знову можна створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати», — зазначили в компанії.
Також доступні всі сервіси на відділеннях: оплата карткою й готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки в кредит тощо.
Сплачувати посилки курʼєру також можна всіма способами оплати.
- У середу, 17 травня, клієнти «Нової пошти» почали скаржитися на проблеми з роботою застосунку й інших онлайн-послуг служби доставки. Зокрема, користувачі не могли зайти в особистий кабінет, перевірити статус відправлень, забрати посилку.