Під британські санкції потрапили 86 фізичних осіб та компаній рф. Серед іншого вони розкрадали українське зерно
- Автор:
- Софія Телішевська
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Велика Британія ввела санкції проти 86 фізичних осіб та компаній рф, пов’язаних з розкраданням українського зерна, а також причетних до транспортування російських енергоносіїв.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Під обмеження також потрапили компанії, пов’язані з підтримкою Росатомом військових зусиль путіна.
«86 санкцій націлені на осіб та організації, що повʼязані з російським енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами. Це посилює тиск на джерела доходів путіна, які у нього залишилися, і спроби використовувати ці сектори для підтримки військової машини», — йдеться в урядовому повідомленні.
Також у списку є 24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами росії, 20 оборонних керівників і компаній, які оснащують російські збройні сили і «ПВК Вагнера», та 9 організацій, повʼязаних з «Росатомом».
Обмеження торкнулися Тінькофф Банку, Росбанку, виробника вуглеволокна Umatex, «Сєвєрсталі», «Магнітогорського металургійного комбінату» та членів рад директорів «Радкомфлоту» і «Транснафти».
Підсанкційними стали Ігор Алтушкін — засновник і найбільший акціонер Російської мідної компанії і директори АТ «Концерн Калашников» Алан Лушинков і Володимир Лепін, що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в росії. Також до списку потрапив керівник Запорізької АЕС Олег Романенко, який вступив у змову з урядом росії.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про заборону на ввезення російських алмазів до Британії. Ідеться про замороження експортного ринку на суму $4 мільярди. Очікують, що санкції будуть оголошені цими вихідними.