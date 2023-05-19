Дослідження: понад половина світових озер зменшилися за останні 30 років

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Gennadiy Burda / Wikimedia

Близько 56% світових великих озер і водосховищ зменшилися за останні 30 років через зміну клімату та діяльність людей. Дослідники занепокоєні питанням водопостачання для сільського господарства, гідроенергетики та звичайного споживання води людиною.

Дослідження опублікували в науковому журналі Science. Команда міжнародних вчених визначила, що одні з найважливіших джерел прісної води, такі як Каспійське море чи озеро Тітікака в Південній Америці втрачали воду зі швидкістю близько 22 гігатонн на рік протягом майже трьох десятиліть.

Науковці стверджують, що нераціональне використання води висушило Аральське море в Центральній Азії та Мертве море на Близькому Сході, а озера в Афганістані, Єгипті та Монголії сохнуть від підвищення температури, через що збільшується випаровування води в атмосферу.

Внаслідок такої ситуації посушливі райони світу стануть ще сухішими, ніж були, а вологі — більше потерпатимуть від надмірної вологи (хоча й там спостерігаються значні водовтрати).

Вчені дослідили майже 2 000 великих озер за допомогою супутникових вимірювань, кліматичних і гідрологічних моделей.