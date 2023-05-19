CNN: Україна за допомогою Patriot збила російський винищувач

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Українські військові за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot збили щонайменше один російський винищувач, повідомляє CNN із посиланням на представників Пентагону та Конгресу США.

Про збиття винищувача журналісти згадали в контексті перспектив надання Україні винищувачів F-16. Автори зазначають, що без західної авіації ЗСУ доводиться імпровізувати, і вказане використання Patriot — саме такий випадок.

За словами американців, винищувач спробували збити протягом останніх тижнів.

Також CNN пояснює, що цей тип літаків, завдаючи ударів по Україні, переважно залишається далеко в тилу росії, що ускладнює їхнє знищення за допомогою, наприклад, NASAMS.

Цього разу Patriot націлювався на винищувач росіян, що вилетів бомбити мирні міста України.

У США підкреслили, що українці самі вирішують, як використовувати Patriot з метою захисту свого народу.

Деякі співробітники Конгресу стверджують, що з сучасними винищувачами Україні буде легше поцілювати російські літаки, а також не доведеться для цього витрачати дорогі боєприпаси для Patriot, які були створені, щоб перехоплювати балістичні ракети.