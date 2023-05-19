Сили ППО збили 16 дронів і три ракети — влучання є в Кривому Розі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty
У ніч на 19 травня українська система протиповітряної оборони знищила 16 російських безпілотників і три крилаті ракети «Калібр».
Про це повідомив пресцентр Повітряних сил Збройних сил України.
Окупанти вночі атакували Україну з північного і південно-східного напрямків 22 ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131 та шістьма «Калібрами» із кораблів у Чорному морі.
У Києві та на Львівщині ППО збила всі дрони. У Кривому Розі Дніпропетровської області є влучання в підприємство, постраждало двоє людей. Пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, гасять досі.
- З кінця квітня російські окупанти регулярно завдають по Україні масованих ракетних ударів і ударів за допомогою дронів-камікадзе. Попередню атаку окупанти здійснили в ніч на 18 травня, випустивши по Україні 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. Сили ППО збили 29 ракет, два ударні дрони Shahed-136/131 і два розвідувальні безпілотники.
- Цієї весни над Києвом сили оборони України збивають усі російські дрони й ракети. Столиця від початку травня пережила 10 атак.