Генштаб: Українські військові ліквідували ще 660 окупантів. Яка ситуація на фронті
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 29 зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. А ворог загалом втратив близько 660 окупантів.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
У напрямку Бахмуту росіяни безуспішно атакували Іванівське, а на Авдіївському напрямку ворог з таким же результатом наступав на Сєверне та Первомайськ. Українські військові також відбили численні атаки в районі Марʼїнки й біля Новомихайлівки.
На Запоріжжі й Херсонщині окупанти обороняються.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах скупчення російських особового складу та військової техніки, тоді як ракетні війська й артилерія уразили район зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, сім станцій радіоелектронної боротьби і радіолокаційну станцію.
До того ж українські бійці знищили чотири танки, чотири бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони та інше.
- Уночі 19 травня росіяни вчергове атакували Україну з повітря. Сили ППО збили 16 безпілотників і три крилаті ракети «Калібр». Усього російські окупанти випустили 22 дрони Shahed-136/131 з північного та південно-східного напрямків і шість «Калібрів» з кораблів у Чорному морі.