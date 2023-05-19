Bloomberg: Президент Володимир Зеленський особисто відвідає зустріч G7 у Японії

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський особисто приїде до міста Хіросіма в Японії, щоб доєднатися до лідерів «Великої сімки» (G7).

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Володимир Зеленський полетить до Японії на військовому літаку США, а дорогою зупиниться в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

У США та Японії відмовилися від коментарів щодо цього. Bloomberg пише, що за словами премʼєр-міністра Японії Фуміо Кісіда, головним пунктом порядку денного саміту буде ядерне роззброєння.

Пізніше секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов натякнув, що президент Зеленський буде в Японії особисто.

«Хто б сумнівався, що наш президент там буде присутній. Ми впевнені, що наш президент буде там, де потрібно, у будь-якій точці світу, щоб вирішувати питання стійкості нашої країни. Там будуть ухвалюватися дуже важливі речі, тому саме фізична присутність нашого президента є абсолютно важливою для того, щоб відстоювати саме наші інтереси — надавати чіткі пропозиції та чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни», — сказав Данілов в ефірі телемарафону.

Пресслужба РНБО, однак, о 10:00 повідомила, що Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в онлайн-режимі.