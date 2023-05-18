Компанія OpenAI представила офіційний застосунок для чат-боту ChatGPT. Поки тільки для iOS і тільки у США
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Компанія OpenAI запустила застосунок ChatGPT для iOS, незабаром зʼявиться версія для Android.
Про це компанія оголосила 18 травня.
Програма безкоштовна, однак там є функція придбати за $20 на місяць підписку на ChatGPT Plus, що пропонує додаткові функції. Програма поки доступна у США, географію обіцяють розширити.
Це перший офіційний мобільний застосунок для ChatGPT. Раніше чат-бот був доступний онлайн на сайті OpenAI. В App Store раніше було кілька застосунків, що використовують програмне забезпечення OpenAI, але жоден з них не був розроблений самим OpenAI.
- ChatGPT — це найновіший чат-бот від дослідницького фонду OpenAI, який заснував Ілон Маск. 30 листопада 2022 року OpenAI зробила чат-бот доступним для безплатного публічного тестування. ChatGPT може імітувати діалог, відповідати на додаткові запитання, визнавати помилки, заперечувати неправильні передумови та відхиляти недоречні запити. У ЄС вже створюють робочу групу з ChatGPT, щоб встановити правила конфіденційності для штучного інтелекту.