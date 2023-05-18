Очільник посольства України покинув Грузію

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Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що залишає країну перебування. Він працював там чотири роки.

Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

Касьянов написав, що під час роботи в Грузії «намагався докладати максимум зусиль для зміцнення та розвитку дружніх і взаємовигідних відносин України з Грузією».

Він також висловив переконання, що на Україну та Грузію чекає спільне майбутнє «в єдиній дружній сімʼї європейських народів, і стратегічна мета наших країн — доєднання до ЄС і НАТО — це питання вже найближчого часу».