Очільник посольства України покинув Грузію
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов повідомив, що залишає країну перебування. Він працював там чотири роки.
Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.
Касьянов написав, що під час роботи в Грузії «намагався докладати максимум зусиль для зміцнення та розвитку дружніх і взаємовигідних відносин України з Грузією».
Він також висловив переконання, що на Україну та Грузію чекає спільне майбутнє «в єдиній дружній сімʼї європейських народів, і стратегічна мета наших країн — доєднання до ЄС і НАТО — це питання вже найближчого часу».
- Україна відкликала посла з Грузії у березні 2022 року, а в червні президент Володимир Зеленський його звільнив. Відтоді в цій країні немає українського посла. Відкликання посла у дипломатії означає серйозне погіршення відносин між країнами. Грузія від початку повномасштабного вторгнення відмовляється вводити санкції проти росії та допомагати Україні зброєю, а грузинська влада почала поширювати проросійські наративи про війну.
- 10 травня 2023 року путін підписав указ і скасував з 15 травня 2023 року візовий режим для громадян Грузії, а також скасував заборону на повітряні перевезення з росії до Грузії, що діяла з червня 2019 року. У МЗС України вважають таке рішення «політичною компенсацією» за відмову Грузії запровадити нові санкції проти рф.