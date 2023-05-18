У Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці — список
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Київська міська рада продовжує дерусифікацію — три станції метро і 22 вулиці отримали нові назви.
Рішення рада ухвалила 18 квітня.
Перейменували:
- станцію «Дружби народів» на станцію «Звіринецька»;
- станцію «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських Героїв»;
- проєктну станцію «Проспект Правди» на «Варшавська».
У Голосіївському районі:
- вулицю Генерала Матикіна на вулицю Конча-Заспінську;
- вулицю Юрія Смолича на вулицю Докії Гуменної;
- провулок Ржевський на провулок Станіслава Лема;
- вулицю Володі Дубініна на вулицю Рея Бредбері;
- провулок Левітана на провулок Миколи Бурачека;
- вулицю Пролетарську та провулок Пролетарський на вулицю Наталії Лотоцької та провулок Наталії Лотоцької;
- вулицю Марії Боровиченко на вулицю Віри Ґедройць.
У Дарницькому районі:
- вулицю Чкалова на вулицю Сергія Світославського;
- провулок Лермонтова (5-й) на провулок Дмитра Цвітковського;
- провулок Волго-Донський на провулок Надії Світличної;
- провулок Суворова на провулок Ніни Строкатої.
У Деснянському районі:
- вулицю Червоноткацьку на вулицю Вінстона Черчилля;
- вулицю Некрасова на вулицю Зінаїди Тулуб;
- вулицю Матросова на вулицю Опанаса Заливахи.
У Печерському районі:
- Петрівську алею на алею Магдебурзького права.
У Дніпровському районі:
- вулицю Академіка Бутлерова на вулицю Роберта Лісовського;
- вулицю Станюковича на вулицю Любові Малої.
У Святошинському районі:
- провулок Кулібіна на провулок Антоніни Смереки;
- вулицю Ріхарда Зорге на вулицю Василя Єрошенка;
- провулок Червонозаводський на провулок Анатолія Базилевича.
У Соломʼянському районі:
- вулицю Олександра Пироговського на вулицю Григорія Кочура.
У Шевченківському районі:
- провулок Орловського на провулок Джорджа Орвелла.
Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських обʼєктів.