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У Києві перейменували станції метро «Дружби народів», «Площа Льва Толстого» і 22 вулиці — список

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

Київська міська рада продовжує дерусифікацію — три станції метро і 22 вулиці отримали нові назви.

Рішення рада ухвалила 18 квітня.

Перейменували:

У Голосіївському районі:

У Дарницькому районі:

У Деснянському районі:

У Печерському районі:

У Дніпровському районі:

У Святошинському районі:

У Соломʼянському районі:

У Шевченківському районі:

Загалом у столиці нові назви вже отримали 314 міських обʼєктів.