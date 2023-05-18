У Чорнобильській зоні виявили новий вид птахів

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Facebook/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

У Чорнобильському заповіднику помітили новий вид птахів — мартина скельного. Загалом там зареєстрували вже 226 видів птахів.

Про це пише Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у своєму Facebook.

Птах пролетів по лівому березі річки Припʼять на північний захід.

«Завдяки використанню супутникових передавачів на заповідній території були отримані дані щодо чотирьох нових видів пернатих», — зазначають у заповіднику.

Це птахи, які проживають на території різних країн: