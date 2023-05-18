YouTube запровадить 30-секундну рекламу на телевізорах. Її не можна буде перемотати

Новини

Videvo

YouTube незабаром запровадить на телевізорах 30-секундну рекламу, яку не можна буде перемотати, пише The Verge.

На заході YouTube Brandcast компанія оголосила, що глядачі побачать одне 30-секундне оголошення замість двох послідовних 15-секундних, але це не означає, що коротші ролики повністю зникнуть.

Рекламодавці зможуть запускати 30-секундну рекламу через YouTube Select — спеціальну рекламну платформу, націлену на 5% найпопулярнішого вмісту відеосервісу.

Компанія стверджує, що 70% показів YouTube Select відбувається з телевізорів, що робить його ідеальною платформою для довших рекламних оголошень.

YouTube також почне тестувати рекламу, яка з’являтиметься, коли глядач ставить відео на паузу на телевізорі. Вона буде схожа на функцію призупинення реклами, яку кілька років тому запровадив стрімінговий сервіс Hulu. Призупинена реклама YouTube відображатиметься як банер навколо відео, і її можна буде відхилитти спеціальною кнопкою.

Читайте також: YouTube запустив спільні трансляції на iOS та Android