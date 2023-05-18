Дослідження: Учені показали перших тварин на Землі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Andrey Nekrasov / imageBroker / Getty Images
Дослідники знайшли відповідь на багатовікове запитання, якою була перша тварина на Землі. Нею виявилася гребінчаста медуза.
Дослідження опублікували в науковому журналі Nature, де «посунули» попередніх кандидатів на першість — губок (Porifera). Вони анатомічно прості, не мають нервової системи, саме тому їх вважали першими тваринами світу.
Водночас гребінчасті медузи мають більш складну диференційовану нервову систему. Науковці дійшли висновку, що еволюція це не прямий маршрут до складності організмів.
Початкові аналізи генів показали, що першими все ж були губки, тоді як інші вказували на лідерство гребінчастих медуз. Після великої кількості досліджень учені побачили порядок еволюційних подій між цими організмами: губки та більш сучасні тварини мають однакові ознаки рідкісного типу злиття та перебудови хромосом, а у гребінчастих медуз такого не було — їхній геном схожий на одноклітинні організми.
Дослідники кажуть, що провели справжню детективну роботу, щоб переконатися у правильності своїх висновків, «тому що ми маємо справу з відносно невеликими групами генів і, можливо, мільярдом років розбіжності між тваринами та тими, хто до них не еволюціонував».