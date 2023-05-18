Reuters: Країни G7 обговорять ідею міжнародного мирного саміту щодо України

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Лідери держав «Великої сімки» (G7) проведуть зустріч у японському місті Хіросіма, де обговорять міжнародний мирний саміт щодо України, а також торгівлю алмазами з урахуванням подальших санкцій проти росії.

Про це пише Reuters.

Офіційний представник Європейського Союзу уточнив, що G7 вирішуватимуть, як відстежити російську торгівлю алмазами, щоб запровадити проти неї санкції.

Дебати щодо дорогоцінних каменів із росії у Європі проходять складно. Наприклад, Польща закликає обмежити імпорт з росії, тоді як Бельгія, де розташований найбільший у світі центр торгівлі алмазами, проти цього.