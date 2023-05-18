Засновниця стартапу Theranos Елізабет Холмс почне відбувати покарання 30 травня. Суд не дозволив їй бути на волі, доки вона оскаржує рішення

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Justin Sullivan / Staff

Засновниця стартапу Theranos Елізабет Холмс зобовʼязана прибути до вʼязниці 30 травня, щоб почати відбувати 11-річне увʼязнення.

Про це пише The Verge.

Суддя окружного суду США Едвард Давіла відхилив прохання Холмс залишитися на волі, поки вона оскаржує вирок за шахрайство.

Також засновниця Theranos і колишній генеральний директор стартапу Рамеш «Санні» Балвані мають виплатити $452 мільйони постраждалим інвесторам.

Елізабет Холмс і Theranos

У 2004 році Елізабет Холмс написала патент для мініатюрного «нарукавника»: він нібито одночасно діагностував кров пацієнта і вводив йому потрібний препарат. Після цього Холмс зібрала перші венчурні $6 мільйонів, використовуючи родинні звʼязки та знайомства, і заснувала стартап. Коли зʼясувалося, що «нарукавник» неможливо реалізувати технологічно, Холмс зробила «розворот» (pivot) — звичайний хід для технологічного стартапа, змінивши концепцію продукту: тепер вона планувала випускати стаціонарний портативний аналізатор крові. Навіть у такому вигляді її продукт міг зробити революцію на ринку. Холмс щиро вірила у свою місію «змінити світ» — саме тому, коли й нова концепція зіткнулася з непереборними технологічними перешкодами, їй вдавалося ефективно брехати інвесторам, співробітникам і пресі.

За 10 років на особистій харизмі та готовності брехати в очі інвесторам вона побудувала «потьомкінську» компанію Theranos, яку оцінювали в $9 мільярдів. Викрив її обман репортер The Wall Street Journal Джон Керріру — зʼясувалося, що технологія, про яку заявляла Холмс, не працює, Theranos потай проводить аналізи крові на обладнанні інших компаній, а їхні результати спотворені. У 2018 році Theranos ліквідували, а в березні 2019 року на каналі НВО вийшов документальний фільм про Елізабет Холмс «Винахідник: жага крові у Кремнієвій долині»