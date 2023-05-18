Мобільний застосунок «Нової пошти» не працює через збій. Компанія усуває проблему
- Автор:
- Софія Телішевська
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Мобільний застосунок «Нової пошти» тимчасово не працює через технічний збій. Наразі неможливо скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку, але компанія працює над вирішенням проблеми.
«Усі, хто очікують посилки в поштомат сьогодні: найближчим часом вам зателефонує оператор «Нової пошти» й уточнить ваші побажання — зручний для вас спосіб доставки або можливість зачекати отримання в поштоматі», — зазначили в компанії.
Водночас усі послуги з відправки посилок і вантажів та фінансові послуги ви можете отримати в будь-якому відділенні, оскільки інші цифрові точки дотику — API, бізнес-кабінет і сайт працюють.
«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу мобільного застосунку. Щойно нам це вдасться, одразу повідомимо в соціальних мережах і на сайті компанії», — зазначила «Нова пошта».
- У середу, 17 травня, клієнти «Нової пошти» почали скаржитися на проблеми із роботою застосунку й інших онлайн-послуг служби доставки. Зокрема, користувачі не могли зайти в особистий кабінет, перевірити статус відправлень, забрати посилку.