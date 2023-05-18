Найстарішу єврейську Біблію продали на аукціоні за понад $38 мільйонів

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Eric Helgas / The New York Times

На аукціоні Sothebyʼs продали найстарішу Біблію на івриті за $38,1 мільйона. Це одна з найвищих цін на книгу чи історичний документ, коли-небудь проданих на аукціоні, пише The New York Times.

Вік найраннішої єврейської Біблії, а саме тома IX століття Кодекс Сассуна, становить понад 1 100 років. Для її створення використали 400 пергаментних аркушів і шкури сотні тварин.

Кодекс Сассуна називають шедевром писарського мистецтва. У ньому є фундаментальний звʼязок між Сувоями Мертвого моря і сучасною Біблією.

Єврейська Біблія містить 24 книги, розділені на три частини: Пʼятикнижжя, Пророки та Писання. У ній відсутні тільки близько вісім аркушів, включно з першими 10 розділами Книги Буття.

Купив її Музей єврейського народу в Тель-Авіві за гроші від пожертви Альфреда Мозеса. Голова правління музею Ірина Невзлін наголосила, що Біблія тепер повертається додому — в Ізраїль.

Голова відділу книг і рукописів Sothebyʼs Річард Остін вважає Кодекс Сассуна «безперечно, одним із найважливіших і унікальних текстів в історії людства».