Найстарішу єврейську Біблію продали на аукціоні за понад $38 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Eric Helgas / The New York Times
На аукціоні Sothebyʼs продали найстарішу Біблію на івриті за $38,1 мільйона. Це одна з найвищих цін на книгу чи історичний документ, коли-небудь проданих на аукціоні, пише The New York Times.
Вік найраннішої єврейської Біблії, а саме тома IX століття Кодекс Сассуна, становить понад 1 100 років. Для її створення використали 400 пергаментних аркушів і шкури сотні тварин.
Кодекс Сассуна називають шедевром писарського мистецтва. У ньому є фундаментальний звʼязок між Сувоями Мертвого моря і сучасною Біблією.
Єврейська Біблія містить 24 книги, розділені на три частини: Пʼятикнижжя, Пророки та Писання. У ній відсутні тільки близько вісім аркушів, включно з першими 10 розділами Книги Буття.
Купив її Музей єврейського народу в Тель-Авіві за гроші від пожертви Альфреда Мозеса. Голова правління музею Ірина Невзлін наголосила, що Біблія тепер повертається додому — в Ізраїль.
Голова відділу книг і рукописів Sothebyʼs Річард Остін вважає Кодекс Сассуна «безперечно, одним із найважливіших і унікальних текстів в історії людства».