Парламент Франції визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Дмитро Вага / «Бабель»
Парламент Франції визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
«Вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує памʼять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторитися і ніколи не повинні бути забуті», — зазначив він.
Президент Володимир Зеленський опублікував табло результатів голосування у французькому парламенті. На ньому видно, що за відповідне рішення проголосували 327 депутатів, проти виступили 16.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- Станом на 2023 рік Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 22 країни світу.